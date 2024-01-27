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Bursa'da park halindeki kamyon faciadan dönüyordu

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Bursa'da sürücüsünün park ettiği ancak freni boşalınca harekete geçen kamyon az kalsın faciaya sebep oluyordu. O anlar kameraya yansıdı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak park halindeki bir hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da sürücüsünün park ettiği ancak freni boşalınca harekete geçen kamyon az kalsın faciaya sebep oluyordu. O anlar kameraya yansıdı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak park halindeki bir hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yokuşa park edilen 55 AEJ kamyonun frenleri boşaldı. Yolun eğimi ile birlikte geriye doğru hareket eden kamyon saniyeler içerisinde hızlandı. Arkasında park halinde bulunan 34 BYT plakalı hafif ticari araca çarpan kamyon güçlükle durdu. Yaşanan olayda araçların içinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Kazada kamyonun çarptığı hafif ticari araç ağır hasar aldı.

Vatandaşların yoldaki diğer araçları uyarma anı, kamyonun hızlanması ve park halindeki araca çarpması da saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayapa Bursa Olaylar Güvenlik Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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