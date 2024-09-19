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Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki iki araca çarptı ve devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bursa'da otomobil park halindeki otomobillere çarpıp devrildi: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarpıp devrildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Halil Ö.yönetimindeki 16 AED 553 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 16 MB 1456 plakalı otomobile ve 16 JT 518 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu Esra K. yaralandı. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa

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