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Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracıyla park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, kaza anından sonra olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki otomobile çarptı, olay yerinden kaçtı: Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da ticari aracın sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken, park halindeki otomobile çarptı. O anlar kameraya yansırken, vurdumduymaz sürücü hızla olay yerini terk etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla cadde üzerinde ilerleyen bir sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Kazaya karıştıktan sonra yanındaki arkadaşıyla aracı kontrol eden sürücü, bir süre sonra tekrar araca binip iddiaya göre olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, mağdur kişi 112'ye ihbarda bulundu.

Bursa'da Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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