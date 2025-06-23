Bursa'da Park Halindeki Araç Kurşunlandı

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Bursa'da Park Halindeki Araç Kurşunlandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da park halindeki araç kurşunlandı

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan aracı kurşunladı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. 16 BBV 577 plakalı park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde 4 adet kovan bulunurken, araçta ise isabet olduğu görüldü.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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