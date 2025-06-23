Bursa'da Park Halindeki Araç Kurşunlandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki bir araca ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan aracı kurşunladı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. 16 BBV 577 plakalı park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde 4 adet kovan bulunurken, araçta ise isabet olduğu görüldü.
Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa