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Bursa'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bursa'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobil, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı; fakat araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarın'da park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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