Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması

Bursa'da Park Eden Sürücü Trafiği Kilitledi

Bursa'da Park Eden Sürücü Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücünün iki şeritli yolda aracını park etmesi, metrelerce uzayan trafik sıkışıklığına yol açtı. Uzun süre gelmeyen sürücü, diğer araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Bursa'da iki şeritli yola aracını park edip giden sürücü, metrelerce uzayan araç trafiğine neden oldu. Araç sahibinin uzun süre gelmemesi nedeniyle sürücüler sitem etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi üzerinde bir sürücü iki şeritli yolda kimseyi umursamayıp, otomobili yola bıraktı. Bir süre sonra geçiş yapamayan araçlar metrelerce trafik oluşturdu. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği araç sahibi otomobil başına gelmeyince, sürücüler kendi imkanlarıyla trafiği açmaya çalıştı. Sürücülerin trafikte korna çalarak sitem ettiği anlar ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Ölümden döndüler! Sinop'ta heyelan paniği
img

Yunus Akgün'den veda paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.