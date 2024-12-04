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Bursa'da Pancar Yüklü Tırın Lastikleri Yangın Çıkardı

Bursa'da Pancar Yüklü Tırın Lastikleri Yangın Çıkardı
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Bursa Otobanı'nda seyir halindeki pancar yüklü tırın lastikleri alev aldı. Tır şoförü ve diğer tır şoförleri yangını büyümeden söndürdü. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki pancar yüklü tırın lastikleri alev aldı. Yoldan geçen diğer tır şoförlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. O anlar kamerada.

Olay, Bursa Otobanı Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pancar yüklü tırın lastikleri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tır şoförü, tırı emniyet şeridine park ederek yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye başladı. Otobanda seyir halinde olan ve yangını gören diğer tır şoförleri de yangına müdahale etti. Yangın, diğer tır şoförlerinin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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