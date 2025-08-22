Bursa'da Palyaço Kıyafetli Şahıs Çocukları Kovaladı

Bursa'da Palyaço Kıyafetli Şahıs Çocukları Kovaladı
Güncelleme:
Bursa'da palyaço kıyafetli bir genç, sokakta oynayan çocukları yakalayıp kovaladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, elinde bıçak olmadığını ve sadece şaka yapmak istediğini açıkladı.

Bursa'da sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli şahıs yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ifadesinde elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu ve sadece şaka yapmak istediğini söyledi.

Olay, 18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Palyaço kıyafetiyle dolaşan 17 yaşındaki M.D.'nin, elinde bıçak bulunduğu iddiasıyla sokakta oynayan çocukları kovaladığı öne sürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağın başında beliren şüpheliyi gören 2 kadın ile 3 çocuğun panikle eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. M.D.'nin tek katlı müstakil evin kapısına kadar gelip bir süre beklediği, ardından pencereden içeriye el salladığı anlar da kayıtlara geçti.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan M.D., ifadesinde animatör olduğunu, düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyledi. O gün sokaktan geçerken çocuklara şaka yapmak istediğini belirten M.D., "Saklandığım yerden çıkarak üzerlerine koştum. Çocuklar panik yapınca evlerine kaçtı. Anneleri, çocukların korktuğunu söyleyince özür dileyip yoluma devam ettim" dedi. Elinde bıçak değil, bisiklet kornası bulunduğunu da dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına nokta koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
