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Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir palet fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm paletleri sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi İtfaiye bursa

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