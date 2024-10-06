Bursa'da Palet Fabrikası Yangınına Müdahale Ediliyor

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Olay, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi Bursa-Balıkesir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor. Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA