Bursa'da Özel Tasarım Uyuşturucu Fabrikası Ele Geçirildi

Bursa'da özel tasarım 3 katlı uyuşturucu fabrikası yakalandı

3 katlı binayı uyuşturucu fabrikasına çeviren 5 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da yapılan operasyonda 3 katlı evde özel ışıklandırma ve havalandırmayla yetiştirilen 1500 kök kenevir ele geçirildi

BURSA - Bursa'da uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 katlı eve yapılan baskında toplamda 1500 kök kenevir ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uyuşturucu tacirleri 3 katlı binayı uyuşturucu fabrikasına çevirdi

Son olarak yapılan operasyonda 3 katlı binada uyuşturucu imal edildiği bilgisini alan ekipler, 3 katlı binaya şafak vakti operasyon düzenledi. 3 katlı eve giren ekipler, her odada ayrı klima olan ve ultraviyole ışıklar ile özel saksılarda yetiştirilen 1500 kök keneviri ele geçirdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, saksılara ekili vaziyette özel donanım ile sera haline getirilmiş alanda 7 adet ısı ölçer termostat, 8 adet klima, 1 adet nemlendirici, özel ışıklandırma, 6 adet vantilatör, 17 adet havalandırma motoru, 1 adet hava kompresörü, 10 adet havalandırma filtresi, 1 adet ilaç pompası, 185 adet fan ekipmanlarla yetiştirilen 1500 kök hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.