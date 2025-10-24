Bursa'da Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA