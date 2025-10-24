Haberler

Bursa'da Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Özel Halk Otobüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de meydana gelen kazada, özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.