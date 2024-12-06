Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Terör Eğitimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Koordinesinde, güvenlik izni verilen metro ve tramvay hatları gibi ortamlarda görev yapan özel güvenliklere şüpheli paket, terör saldırısı ve sabotajlara karşı duyarlı hale getirilmesi, yetki, görev ve sorumlulukları açısından farkındalık oluşturmak amacıyla 352 kişiye eğitim verildi.

Bursa'da toplumun yoğun bulunduğu metro ve tramvay hatları ile tren ve yüksek hızlı tren garlarındaki mevcut özel güvenlik uygulamaları ve alınan özel güvenlik tedbirlerinin yeterlilikleri konusunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Koordinesinde eğitim semineri düzenlendi. Toplumun yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçlarının bulunduğu girişlerde gören yapan 352 güvenlik görevlisine şüpheli paket, terör saldırısı ve sabotajlara karşı 4 eğitim verildi. Eğitim çerçevesinde eğitim alan görevlilere KAAN uygulamasının kullanımı yönünden de bilgi verildi. - BURSA