Bursa'da Otoparktan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otoparktan çıkarken kontrolünü kaybeden sürücü, 10 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otoparktan çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen N.F. (65) adlı kadın, geri manevra yaptığı sırada 10 metrelik kot farkı bulunan diğer bir sitenin bahçesine düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
