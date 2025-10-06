Bursa'da Otomotiv Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Haberler

Bursa'da otomotiv yedek parça satan bir iş yerinde çıkan yangın, yanındaki 3 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 4 iş yerinde maddi hasar oluştu.

Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 dükkana daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'taki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
