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Bursa'da Otomotiv Fabrikasında Yangın

Bursa'da Otomotiv Fabrikasında Yangın
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomotiv yedek parça üreten bir fabrikanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da otomotiv yedek parça üreten fabrikanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv yedek parçası üreten fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacayı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa İtfaiye bursa

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