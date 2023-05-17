Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralandı.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Enes Işıkyönetimindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil, yola çıkış yapan Süleyman Babacanyönetimindeki 16 F 4666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan sürücülerden Süleyman Babacanolay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title