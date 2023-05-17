Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Enes Işıkyönetimindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil, yola çıkış yapan Süleyman Babacanyönetimindeki 16 F 4666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan sürücülerden Süleyman Babacanolay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.