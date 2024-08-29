Bursa'da otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü ölümden döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü ölümden döndü.

Kaza Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 54 DR 367 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve doktor olduğu öğrenilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA