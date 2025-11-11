Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 28 yaşındaki Samet G. ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Yenice köprülü kavşakta meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet D. (37) yönetimindeki 27 AZY 634 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Samet G.'ye (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
