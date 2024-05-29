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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarptı. Yaya ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak o sırada yolun karşısına geçmekte olan Serhat B.'ye (33) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Serhat B., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Serhat B.'nin eşi otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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