Bursa'da otomobilin çarpması sonucu anne ve oğlu yaralandı

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İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin, yola koşarak çıkan 3 yaşındaki çocuğa ve annesine çarpması sonucu ikisi de yaralandı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta seyir halinde olan İdris Ü. (23) yönetimindeki 16 BBV 547 plakalı otomobil, yola koşarak çıkan 3 yaşındaki Ahmet K. ve oğlunu durdurmaya çalışan anne Didem K.'ye (37) çarptı. Kazada kadın ve oğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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