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Bursa'da Otomobil Yangını: Araç Küle Döndü

Bursa'da Otomobil Yangını: Araç Küle Döndü
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Bursa-Gemlik Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'da motor bölümünde çıkan yangın sonucu sağ şeride çekilen otomobil küle döndü. Yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden arıza yaparak alev aldı. Sürücü, çıkan duman ve alevleri fark eder etmez aracı sağ şeride çekerek durdu.

Ancak, yangın kısa sürede aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış sebebini belirlemek için tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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