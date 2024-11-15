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Bursa'da Otomobil ve Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Bursa'da Otomobil ve Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sertan Oruç (35) yönetimindeki 43 US 163 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta bulunan yolcular Ülker K. (58), Fadime K. (36), Beyza K. (17), İsmail K. (35) ve Yağmur K. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 6 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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