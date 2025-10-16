Bursa'da Otomobil ve Servis Minibüsü Çarpıştı: Bir Yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Akhisar mahallesi 2. Fatih caddesinde meydana geldi. 2. Fatih caddesinde seyir halinde olan Sürücü Selver Ş.(35) yönetimindeki 16 LKS 44 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan Davut Ö. Yönetimindeki 16 S. 6404 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa