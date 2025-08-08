Bursa'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde Sedat U. (38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G. (20) idaresindeki 54 ACM 208 plakalı Honda marka otomobil Hamzabey Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu Taha U. (10), otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA