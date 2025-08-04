Bursa'da Otomobil ve Cip Çarpıştı; 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile çarpışan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Osman U. (54) yönetimindeki 34 BJE 774 plakalı otomobil trafik nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından gelen Berkan Ö. (20) yönetimindeki N-599-TD plakalı cip otomobile çarptı. Otomobil, refüjdeki ağaçları yıkarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Hülya U. (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA