Bursa'da otomobil tırın altına ok gibi girdi : 2 ağır yaralı Bursa'da otomobil tırın altına ok gibi girerken 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da otomobil tırın altına ok gibi girdi : 2 ağır yaralı

BURSA - Bursa'da otomobil tırın altına ok gibi girerken 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Alagöz idaresindeki otomobil N.N. idaresindeki 34 BL 836 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Alagöz ve yanında bulunan Bahri Yaman otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ambulanslar ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alagöz ve Yaman'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.