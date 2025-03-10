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Bursa'da Otomobil Sürücüsünden Özel Manevra: Kazadan Son Anda Kurtuldu

Bursa'da Otomobil Sürücüsünden Özel Manevra: Kazadan Son Anda Kurtuldu
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Bursa'da bir otomobilin önüne atlayan kamyon, sürücünün hızlı manevrası sayesinde kazayı önledi. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da otomobilin önüne atlayan kamyon ve otomobil sürücüsünün manevrası araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte seyir halinde olan otomobilin önüne bir anda 34 JH plakalı kamyon atladı. Otomobil sürücüsü, manevra ile kazayı önlerken tehlikeli anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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