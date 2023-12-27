Bursa'da Otomobil Sürücüsü Motosiklet Sürücüsünü Kaskla Darbetti, Tutuklandı

Bursa'da otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kaskla darbeden şahıs tutuklandı.

Olay, 25 Aralık günü merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken Y.H. yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü Y.H., motosiklet sürücüsünün elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darp etti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekiplerince Y.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA