Bursa'da Otomobil Su Kanalında Oturan Çocuğa Çarptı, 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Su kanalında otururken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalı kenarında oturan çocuğa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Kale Mahallesi Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi üzerinde kesişen su kanalında meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanal kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarparak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.