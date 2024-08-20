Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomobil Sebze Tezgahına Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki sebze tezgahına çarptı. Kazada sürücü ve tezgah başındaki kişi hafif yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki sebze tezgahına çarptı. 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde Yılmaz T. idaresindeki 16 BEN 285 direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sebze tezgahına çarptı. Olayda sürücü Yılmaz T. ve tezgah başındaki Ali K. hafif yaralandı. Çevredekiler kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İznik bursa Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title