Bursa'da Otomobil Motosikletliye Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'da şerit değiştiren otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne, şerit değiştirmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA