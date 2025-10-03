Haberler

Bursa'da Otomobil Motosikletliye Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'da Otomobil Motosikletliye Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarpınca kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Bursa'da şerit değiştiren otomobil, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsüne, şerit değiştirmek isteyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü savrularak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan '3-4 günleri var' diyen Trump'a yanıt

Hamas'tan "3-4 günleri var" diyen Trump'a yanıt
Sineğe çörek otu savunması! Mide bulandıran görüntüler belediye başkanını çıldırttı

Mide bulandıran görüntüler! Çörek otu diye savundu, başkan çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.