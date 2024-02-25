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Bursa'da otomobil motosiklete çarptı: 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil motosiklete çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden Mehmet Ali T. (18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden Salih T. (41) idaresindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu Salih T. ile arkasındaki Hasibe T. (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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