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Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı, Patladı

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Bursa-Gemlik Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil motor kısmından alev aldı ve patladı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip uzaklaşırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bursa'da seyir halinde arıza yapan otomobil motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çekip araçtan uzaklaşan sürücü itfaiye haber verdiği sırada otomobil bomba gibi patladı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa-Gemlik Yolu, Dürdane Rampası üzerinde bir araç arıza sonucu motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobili hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı. Çevredekiler 112 Ekiplerine ulaşırken, alevler içindeki araç bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına hızla müdahale etti. Şans eseri meydana gelen olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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