Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev aldı. Hızla büyüyen alevler trafiğin ortasında aracı sararken itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil orta şeritte ilerlerken motor kısmından arıza yaptı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakınca araç sahibi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Fakat tüm müdahalelere rağmen alev topuna dönen aracı ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araç ise kullanılamaz hale geldi. - BURSA