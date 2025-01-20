Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi

Gazze'de Türk bayrağı sürprizi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

Üst düzey isim canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı

Bursa'da Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Bursa'da Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde meydana gelen yol kazasında 2 otomobil çarpıştı. 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu 16 TS 167 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Üst düzey isim canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba paniği!
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.