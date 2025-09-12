Haberler

Bursa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters durdu. Sürücü ve yolcusunun yaralı olduğu kaza sonrası hastaneye kaldırıldılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı yöne geçti. 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Hakan A. (21) yönetimindeki 26 AHE 777 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Refüjdeki koruma tellerini ve ağaçları yıkan otomobil takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Metehan M. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
