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Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Selimcan P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Volkan V. (38) yönetimindeki 43 AFL 997 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç yoldan çıkarak durdu. Taklalar atan araçtan fırlayan sürücü ile araçtaki yolcu Furkan K. (19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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