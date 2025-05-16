Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı
Haber Videosu

Bursa otobanında meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa otobanı Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BBV 738 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AAF 394 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, İbrahim D. ve Ali Eren D. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Türkiye'yi sarsan haberi başkan açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 ismin çağrılması tepki yarattı

Futbolda A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 isim
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir

Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.