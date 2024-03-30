Bursa'da Otomobil ile Tır Çarpıştı, Vatandaşlar Yolcuları Kurtardı

Bursa'da seyir halinde olan otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil takla atarken içinde bulunan yolcuları vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobile tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilden çıkan dumanları gören vatandaşlar, yangın tüpleri ile otomobile müdahale etti. Otomobilin içerisinde bulunan yolcuları, kazayı görüp duran diğer şoförler kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA