Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bedirhan A. yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E.yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.