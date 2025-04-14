Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya tek cümlelik yorum
Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

Ortalık fena karışacak! ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüler
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor

Narin Güran cinayetinde kritik gün geldi çattı
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Böyle anne olmaz olsun! Bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy ile Edebey Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden Edebey Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ali M. (41) yönetimindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Ağır yaralanarak otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Her iki sürücü de kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.