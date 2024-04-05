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Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı

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Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Tolga S. yönetimindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, kavşakta Bursa yönüne dönmek için manevra yapan Cüneyt S. yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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