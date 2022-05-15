Bursa'da otomobil düz yolda takla attı - Haberler

Bursa'da otomobil düz yolda takla attı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
BURSA (İHA)-Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.
YILDIRIM, BURSA (İHA) - BURSA (İHA)- Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.
Kaza, Merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara yolunda istikamet eden sürücü, başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa