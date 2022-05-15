Bursa'da otomobil düz yolda takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da otomobil düz yolda takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da otomobil düz yolda takla attı

BURSA (İHA)-Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - BURSA (İHA)- Bursa'da düz yolda istikamet eden sürücü, başka bir otomobilin aniden önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, Merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara yolunda istikamet eden sürücü, başka bir aracın aniden şerit değiştirmesinden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım, Ankara, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title