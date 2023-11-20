Bursa'da Otomobil Dolandırıcılığı

Bursa'da dolandırıcıların yeni para koparma taktiği pes dedirtti. Gözüne kestiği otomobilin önüne atlayan kadın, kimse oralı olmayınca kalkıp uzaklaştı.

Gün geçmiyor ki dolandırıcıların yeni metodu ortaya çıkmasın. Sahte savcı, polis, sakat numarası, sağır dilsiz derken son günlerin yeni dolandırıcılık modası otomobillerin önüne atlamak oldu. Bursa'da canı pahasına hareket halindeki bir otomobilin önüne atlayan kadın, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, akıllara durgunluk veren olay saniye saniye kaydedildi. Yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz kadın, hızını gözüne kestirdiği otomobilin önüne doğru yürüdü. Kadının geldiğini gören şoför de, yavaşlayarak durdu. Otomobilin durduğunu gören kadın dolandırıcı, aracın kaputu üzerine kendini attıktan sonra asfaltın üzerine yattı.

Kadının yaptığı oyunu anlayan şoför, durmayarak yoluna devam etti. Yaşananları gören çevre esnaf ise, "Biz oturuyorduk. Sonra kadının otomobilin önüne atladığını gördük. Ne olur olmaz diye yayına gittik. Bu yeni dolandırıcılık sistemi olmuş. Kimse böylelerine inanmasın. Otomobil şoförünü kandıramadığını anlayınca, 'benim suçum, ben kendim yaptım' deyip yerden kalktı" diye konuştu. - BURSA