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Bursa'da Otomobil Dereye Uçtu: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin A. idaresindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak 6 metre yükseklikten dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Engin A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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