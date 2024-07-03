Bursa'da Otomobil Dereye Uçtu: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin A. idaresindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak 6 metre yükseklikten dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Engin A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA