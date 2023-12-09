Bursa'da Otomobil Alev Topuna Döndü

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, aniden duman atmaya başladıktan sonra alev topuna döndü. Olay amatör kameralar tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa'da seyir halindeki otomobilinden çıkan dumanları gören sürücü aracını sağa çekti. Otomobil, bir süre sonra alev topuna döndü. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresindeki otomobil bir anda duman atmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını sağa çekerek kontak kapattı. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ile yangını söndürdü. Yangında, can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA