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Bursa'da otomobil alev alev yandı

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Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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