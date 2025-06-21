Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan Gamze H. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ferhat B. ve Gamze H., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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